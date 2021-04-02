Еще на одном из участков избирательного округа №87 в Ивано-Франковской области выборы признали недействительными.

Это решение объявили об участке №261027, который расположен в городе Яремче Надвирнянского района.

Окружная избирательная комиссия зафиксировала нарушение на участке. После пересчета бюллетеней открыли конверт с контрольными листами, которые бросают в урну. Однако на них не было соответствующих печатей.

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По подсчетам, на этом участке были следующие результаты: самовыдвиженец Александр Шевченко получил поддержку в 172 голоса, кандидат от Свободы Руслан Кошулинский — 172 голоса, за Василия Вирастюка от Слуги народа отдали 73 голоса.

Члены Центральной избирательной комиссии еще подсчитывают голоса за кандидатов на должность народного депутата Верховной Рады. Уже вскоре украинцы смогут узнать результаты промежуточных выборов.

Довыборы в Раду

28 марта в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области прошло голосование на промежуточных выборах в Верховную Раду.

Ряд общественных деятелей выдвинула свои кандидатуры на должность народного депутата Украины. В частности от Слуги народа — Василий Вирастюк, от Свободы — Руслан Кошулинский, самовыдвиженец Александр Шевченко, а также ряд других кандидатов.

2 апреля на участке в селе Микуличин избирательного округа №87 выборы признали недействительными, поскольку исчезли около 100 бюллетеней. Таким образом, на двух участках Ивановской области голоса не засчитываются.