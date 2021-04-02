Ще на одній із дільниць виборчого округу №87 в Івано-Франківській області вибори визнали недійсними.

Це рішення оголосили щодо дільниці №261027, яка розташована у місті Яремче Надвірнянського району.

Окружна виборча комісія зафіксувала порушення на дільниці. Після перерахунку бюлетенів відкрили конверт з контрольними листами, які кидають в урну. Проте на них не було відповідних печаток.

Читайте Чим важливі проміжні вибори до Ради і про що свідчать порушення

За підрахунками, на цій дільниці були такі результати: самовисуванець Олександр Шевченко отримав підтримку у 172 голоси, кандидат від Свободи Руслан Кошулинський – 172 голоси, за Василя Вірастюка від Слуги народу віддали 73 голоси.

Члени Центральної виборчої комісії ще підраховують голоси за кандидатів на посаду народного депутата Верховної ради. Вже незабаром українці зможуть дізнатися результати проміжних виборів.

Довибори у Раду

28 березня в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбулося голосування на проміжних виборах до Верховної Ради.

Низка громадських діячів висунула свої кандидатури на посаду народного депутата України. Зокрема від Слуги народу – Василь Вірастюк, від Свободи – Руслан Кошулинський, самовисуванець Олександр Шевченко, а також низка інших кандидатів.

2 квітня на дільниці у селі Микуличин виборчого округу №87 вибори визнали недійсними, оскільки зникли близько 100 бюлетенів. Таким чином на двох дільницях Івановської області голоси не зараховуються.