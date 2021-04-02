На одном из участков избирательного округа №87 в Ивано-Франковской области выборы признали недействительными.

Такое решение объявили относительно №261030, который расположен в селе Микуличин Надвирнянского района.

Это случилось из-за того, что на участке пропала часть бюллетеней — около 100 голосов украинцев.

Несколько членов окружной избирательной комиссии вызвали полицию. Один из них заявил о похищении бюллетеней на этом непризнанном участке.

В то же время ОИК по выборам народного депутата Украины зафиксировала факт безосновательной выдачи 30 бюллетеней.

Довыборы в Раду

28 марта в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области прошло голосование на промежуточных выборах в Верховную Раду.

За пост народного депутата Украины в этом округе боролись ряд кандидатов: от Слуги народа — Василий Вирастюк, от Свободы — Руслан Кошулинский, самовыдвиженец Александр Шевченко и другие.

В день выборов несколько групп и политических партий обнародовали собственные экзит-полы. Однако они не пришли к единому выводу по данным послевыборных опросов относительно того, кто лидирует в одномандатном округе.