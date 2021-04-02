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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

На одній із дільниць округу №87 довибори у Раду визнали недійсними

На одній із дільниць виборчого округу №87 в Івано-Франківській області вибори визнали недійсними.

Вибори в Україні

Таке рішення оголосили щодо дільниці №261030, яка розташована у селі Микуличин Надвірнянського району.

Це сталося через те, що на дільниці пропала частина бюлетенів – близько 100 голосів українців.

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Декілька членів окружної виборчої комісії викликали поліцію. Один з них заявив про викрадення бюлетенів на цій невизнаній дільниці.

Водночас ОВК з виборів народного депутата України зафіксувала факт безпідставної видачі 30 бюлетенів.

Довибори у Раду

28 березня в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбулося голосування на проміжних виборах до Верховної Ради.

За посаду народного депутата України у цьому окрузі боролася низка кандидатів: від Слуги народу – Василь Вірастюк, від Свободи – Руслан Кошулинський, самовисуванець Олександр Шевченко та інші.

У день виборів декілька груп та політичних партій оприлюднили власні екзит-поли. Проте вони не дійшли до єдиного висновку за даними післявиборчих опитувань щодо того, хто лідирує в одномандатному окрузі.

Фото: Depositphotos

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