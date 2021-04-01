Путал Прикарпатье с Закарпатьем и цеплялся к людям: Тищенко устроил скандал на 87 округе

Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко устроил скандал на избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области, где в минувшие выходные проходили промежуточные выборы народного депутата.

В частности, он требовал показать и забирал журналистские удостоверения, требовал паспорта и проводил обыск людей, чтобы якобы найти у них оружие. А еще не знал, где оказался и путал Прикарпатье с Закарпатьем.

Также Тищенко кричал, что он — народный депутат и обвинял Александра Шевченко, который баллотируется в нардепы на 87-м округе, в сепаратизме. А еще Тищенко требовал извинений и стать перед ним на колени.

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Александру Шевченко таки сказали покинуть участок, хотя он не реагировал на провокации Тищенко, которые, предположительно, были рассчитаны на то, чтобы вывести кандидата из себя.

Хотя он, в отличие от Тищенко, является субъектом избирательного процесса, поэтому имел право находиться на территории окружного избирательного участка и контролировать процесс подсчета голосов.

Довыборы в Раду

Довыборы в Верховную Раду ІХ созыва прошли 28 марта на двух округах — №50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область).

Подсчет голосов на 87-м избирательном округе длится до сих пор. На данный момент ЦИК обработала 72,64% протоколов. Согласно данным Центризбиркома, сейчас лидирует кандидат в нардепы от партии Слуга народа Василий Вирастюк (31,17% голосов).

На втором месте представитель ВО Свобода Руслан Кошулинский (28,95% голосов), на третьем — представитель партии За будущее Александр Шевченко (28,85% голосов).

Источник: Чесно

Фото: Чесно