Путал Прикарпатье с Закарпатьем и цеплялся к людям: Тищенко устроил скандал на 87 округе

Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко устроил скандал на избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области, где в минувшие выходные проходили промежуточные выборы народного депутата.
В частности, он требовал показать и забирал журналистские удостоверения, требовал паспорта и проводил обыск людей, чтобы якобы найти у них оружие. А еще не знал, где оказался и путал Прикарпатье с Закарпатьем.
Также Тищенко кричал, что он — народный депутат и обвинял Александра Шевченко, который баллотируется в нардепы на 87-м округе, в сепаратизме. А еще Тищенко требовал извинений и стать перед ним на колени.
Александру Шевченко таки сказали покинуть участок, хотя он не реагировал на провокации Тищенко, которые, предположительно, были рассчитаны на то, чтобы вывести кандидата из себя.
Хотя он, в отличие от Тищенко, является субъектом избирательного процесса, поэтому имел право находиться на территории окружного избирательного участка и контролировать процесс подсчета голосов.
Довыборы в Раду
Довыборы в Верховную Раду ІХ созыва прошли 28 марта на двух округах — №50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область).
Подсчет голосов на 87-м избирательном округе длится до сих пор. На данный момент ЦИК обработала 72,64% протоколов. Согласно данным Центризбиркома, сейчас лидирует кандидат в нардепы от партии Слуга народа Василий Вирастюк (31,17% голосов).
На втором месте представитель ВО Свобода Руслан Кошулинский (28,95% голосов), на третьем — представитель партии За будущее Александр Шевченко (28,85% голосов).
Источник: Чесно
Фото: Чесно