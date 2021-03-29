Мелкая информационная провокация — так министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал анонс Россотрудничества о том, что в день памяти “российско-украинского поэта Тараса Шевченко”, 10 марта, состоится подведение итогов конкурса современных поэтов.

— Филиал госагентства Россотрудничество и его так называемый российский центр науки и культуры под маской культурного и научного сотрудничества занимаются распространением российских нарративов и пропаганды по всему миру, — написал министр в соцсети.

По его словам, еще в 2016-м году Европарламент признал Россотрудничество пропагандистской организацией.

Поэтому подобные заявления Ткаченко считает не более чем мелкой информационной провокацией, а еще — очередной попыткой присвоить заслуги украинцев и других народов.

— Надеюсь, СНБО рассмотрит вопрос деятельности филиала Россотрудничества на территории Украины в ближайшее время, — отметил Ткаченко.

Категоричной была реакция и МИД Украины на заявление:

— В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Тараса Шевченко отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря — непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России — не может вызвать никаких сомнений. МИД отрицает любые российские нарративы о Тарасе Шевченко.

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В дипломатическом ведомстве также объяснили, что Российский центр науки и культуры создан на основе межправительственного соглашения об условиях деятельности информационно-культурных центров от 27 февраля 1998 года, и является единственным в Украине госучреждением РФ с функциями культурного представительства.

А в России на условиях взаимности функционирует Национальный культурный центр Украины в Москве.

Санкции Украины против РФ

23 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины относительно применения и внесения изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

Согласно этому решению, санкции вводятся против 26 человек, связанных с Российской Федерацией.

Они предусматривают блокирование активов, ограничение права человека пользоваться и распоряжаться имуществом.

Источник: Олександр Ткаченко, Інтерфакс-Україна