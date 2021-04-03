Топ-10 контрабандистів під санкціями РНБО: повний список імен

З’явилася інформація, хто опинився під санкціями РНБО, про які заявив Володимир Зеленський.
Президент назвав санкційний список топ-десяткою української контрабанди. Після фактичного початку дії санкцій їхні активи та майно заблокують.
Документ з переліком фізичних осіб з’явився у розпорядженні українських ЗМІ.
- Альперін Вадим Олександрович.
- Чудаков Олександр Леонідович.
- Шерман Віктор Бенедиктович.
- Кравченко Олександр Миколайович.
- Дідух Володимир Степанович.
- Бокало Іван Васильович.
- Пересоляк Валерій Іванович.
- Кушнір Юрій Радулович.
- Фірманюк Орест Ігорович.
- Еремінчук Олександр Володимирович.
Зазначається, що також під санкціями опинилися 68 компаній, які так чи інакше пов’язані із зазначеними особами.
Санкції проти російських компаній
Окремо 2 березня було затверджено санкції проти 12 (у деяких джерелах – 11 і 10) російських компаній.
Серед них – Росспівробітництво, яке займалося просуванням російської мови і культури в Україні.
Саме ця компанія наприкінці березня заявила, що Тарас Шевченко – це російсько-український поет, зазіхнувши на українську культурно-літературну спадщину.
МЗС України відповіло, що така заява є черговою зухвалою маніпуляцією країни-агресора.
Зазначається, що Російський центр науки і культури створений на основі міжурядової угоди про умови діяльності інформаційно-культурних центрів і є єдиною в Україні держустановою РФ з функціями культурного представництва.