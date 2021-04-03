Топ-10 контрабандистів під санкціями РНБО: повний список імен

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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Стали відомі імена топ-10 контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО

З’явилася інформація, хто опинився під санкціями РНБО, про які заявив Володимир Зеленський.

Стали відомі імена топ-10 контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО

Президент назвав санкційний список топ-десяткою української контрабанди. Після фактичного початку дії санкцій їхні активи та майно заблокують.

Документ з переліком фізичних осіб з’явився у розпорядженні українських ЗМІ.

  1. Альперін Вадим Олександрович.
  2. Чудаков Олександр Леонідович.
  3. Шерман Віктор Бенедиктович.
  4. Кравченко Олександр Миколайович.
  5. Дідух Володимир Степанович.
  6. Бокало Іван Васильович.
  7. Пересоляк Валерій Іванович.
  8. Кушнір Юрій Радулович.
  9. Фірманюк Орест Ігорович.
  10. Еремінчук Олександр Володимирович.

Зазначається, що також під санкціями опинилися 68 компаній, які так чи інакше пов’язані із зазначеними особами.

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Санкції проти російських компаній

Окремо 2 березня було затверджено санкції проти 12 (у деяких джерелах – 11 і 10) російських компаній.

Серед них – Росспівробітництво, яке займалося просуванням російської мови і культури в Україні.

Саме ця компанія наприкінці березня заявила, що Тарас Шевченко – це російсько-український поет, зазіхнувши на українську культурно-літературну спадщину.

МЗС України відповіло, що така заява є черговою зухвалою маніпуляцією країни-агресора.

Зазначається, що Російський центр науки і культури створений на основі міжурядової угоди про умови діяльності інформаційно-культурних центрів і є єдиною в Україні держустановою РФ з функціями культурного представництва.

Джерело: Дзеркало тижня

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