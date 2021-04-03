На четвертом участке Ивано-Франковской области довыборы в Раду признали недействительными

Окружная избирательная комиссия Ивано-Франковской области на четвертом местном участке округа №87 признала выборы недействительными. Таким образом голоса украинцев, зарегистрированных на этом избирательном участке, не засчитывают.

Такое решение объявили об участке №26008, расположенного в селе Монастырчаны Богородчанского района. Члены комиссии обнаружили несколько нарушений.

В частности, избирательная комиссия обнаружила расхождение в голосах за самовыдвиженца Александра Шевченко. Во время подсчета члены ОИК насчитали 79 бюллетеней, однако в протоколе указали 172 голоса за этого кандидата.

Кроме того, открыли пакет с бюллетенями, который был в помещении окружной избирательной комиссии по 31 марта. Председатель ОИК заявила, что некоторые бюллетени упаковали по-другому — некоторые из них были поврежденными и надорванными.

По словам члена комиссии от Слуги народа, также не было контрольных талонов в избирательных ящиках — члены участковых избирательных комиссий привезли их с собой. Также он заявил, что есть нарушения по включению 36 избирателей для голосования по месту пребывания.

Довыборы в Раду

28 марта в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области прошло голосование на промежуточных выборах в Верховную Раду.

Немало общественных деятелей выдвинули свои кандидатуры на должность народного депутата. По предварительным подсчетам, на местных выборах лидируют три кандидата — Василий Вирастюк, Руслан Кошулинский и Александр Шевченко.

Ранее на трех участках в Ивано-Франковской области выборы признали недействительными — в селе Микуличин, Манява и Яремче. На этих участках члены комиссии выявили ряд нарушений — расхождение в количестве голосов, отсутствие печатей на соответствующих документах и другие. Таким образом уже на четырех участках в Ивано-Франковской области выборы признали недействительными.