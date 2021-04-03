На четвертій дільниці Івано-Франківської області довибори у Раду визнали недійсними

Окружна виборча комісія Івано-Франківської області на четвертій місцевій дільниці округу №87 визнала вибори недійсними. Таким чином голоси українців, які зареєстровані на цій виборчій дільниці, не зараховують.

Таке рішення оголосили щодо дільниці №26008, розташованої у селі Монастирчани Богородчанського району. Члени комісії виявили декілька порушень.

Зокрема, виборча комісія виявила розбіжність у голосах за самовисуванця Олександра Шевченка. Під час підрахунку члени ОВК нарахували 79 бюлетенів, проте у протоколі вказали 172 голоси за цього кандидата.

Крім того, відкрили пакет з бюлетенями, який був у приміщенні окружної виборчої комісії з 31 березня. Голова ОВК заявила, що деякі бюлетені запакували по-іншому – деякі з них були пошкодженими та надірваними.

За словами члена комісії від Слуги народу, також не було контрольних талонів у виборчих скриньках – члени дільничних виборчих комісій привезли їх з собою. Також він заявив, що є порушення щодо включення 36 виборців для голосування за місцем перебування.

Довибори у Раду

28 березня в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбулося голосування на проміжних виборах до Верховної Ради.

Чимало громадських діячів висунули свої кандидатури на посаду народного депутата. За попередніми підрахунками, на місцевих виборах лідирують три кандидати – Василь Вірастюк, Руслан Кошулинський та Олександр Шевченко.

Раніше на трьох дільницях в Івано-Франківській області вибори визнали недійсними – у селі Микуличин, Манява та місті Яремче. На цих дільницях члени комісії виявили низку порушень – розбіжність у кількості голосів, відсутність печаток на відповідних документах та інші. Таким чином вже на чотирьох дільницях в Івано-Франківській області вибори визнали недійсними.