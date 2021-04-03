На третій дільниці в Івано-Франківській області вибори до Ради визнали недійсними

В Івано-Франківській області вже на третій дільниці округу №87 проміжні вибори до Верховної Ради визнали недійсними. З цієї причини голоси виборців на цій дільниці не враховують при підрахунку.

За даними Державного реєстру виборців, станом на 31 березня на дільниці №260025 у селі Манява Богородчанського району зареєстровано 1431 виборців – їхні голоси не враховують на цих виборах.

Окружна виборча комісія виявила порушення на дільниці. На дільниці зафіксували розбіжність у голосах за самовисуванця Олександра Шевченка – у протоколі зазначили 150 голосів, проте при підрахунку виявили лише 105 голосів за цього кандидата.

Також член комісії від Слуги народу виявив невідповідність 25 заяв для голосування за місцем перебування згідно з вимогами законодавства: не написані власноруч, а також відсутні медичні довідки про стан здоров’я виборців. За його словами, також на п’яти контрольних талонах немає підписів виборців.

Довибори у Раду

28 березня в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбулося голосування за посаду народного депутата на проміжних виборах до Верховної Ради.

Низка громадських діячів висунула свої кандидатури, проте, за попередніми підрахунками голосів, є три лідери. Зокрема ними стали Василь Вірастюк, Руслан Кошулинський, а також Олександр Шевченко.

2 квітня на двох дільницях в Івано-Франківській області вибори визнали недійсними – у селі Микуличин та місті Яремче. На одній дільниці зникли близько 100 бюлетенів, на іншій були відсутні відповідні печатки на контрольних листах. Таким чином вже на трьох дільницях на Прикарпатті вибори визнали недійсними.