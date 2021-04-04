При повторном пересчете голосов на участке № 260028 в 87 округе Прикарпатья Окружная избирательная комиссия признала недействительными результаты голосования на довыборах в Верховную Раду из-за выявленных расхождений между физическим количеством бюллетеней за кандидата Александра Шевченко (За майбутне) и данными, указанными в протоколе.

Об этом сообщают наблюдатели Гражданской сети ОПОРА.

— Это уже пятый участок, где выявлено расхождение голосов за кандидата Александра Шевченко, и четвертый, где признано недействительным голосование, — заявили в ОПОРЕ.

По данным ОПОРЫ, ОИК обнаружила только 79 бюллетеней за Шевченко, тогда как в протоколе было указано 172 голоса. После этого члены комиссии вызвали полицию.



















Довыборы на Прикарпатье: уже на пятом участке зафиксировали фальсификации / 5 фотографий

Ранее, 2 и 3 апреля, аналогичная схема фальсификации за Шевченко после пересчета бюллетеней была зафиксирована на участках № 261030, № 261027 и № 261025. Результаты голосования ОИК на этих участках также признала недействительными.

Еще на одном участке, № 260019, была обнаружена недостача 47 бюллетеней, но результаты выборов здесь пока остаются в силе. Похожая ситуация сложилась и на участках № 260536 и № 261030.

Всего ОИК проводит пересчет бюллетеней на 20 из 177 участков избирательного округа. Уже пересчитаны бюллетени на 9 участках, из которых на четырех результаты признаны недействительными.

Результаты выборов на 87 округе

4 апреля ЦИК объявила о результатах довыборов в Ивано-Франковской области, когда были подсчитаны 100% протоколов.

Согласно этому, на выборах победил кандидат от партии Слуга народа Василий Вирастюк.