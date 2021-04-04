Під час повторного перерахунку голосів на дільниці № 260028 у 87 окрузі на Прикарпатті Окружна виборча комісія визнала недійсними результати голосування на довиборах до Верховної Ради через виявлені розбіжності між фізичною кількістю бюлетенів за кандидата Олександра Шевченка (За майбутнє) і даними, зазначеними в протоколі.

Про це повідомляють спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА.

– Це вже п’ята дільниця, де виявлено розбіжність голосів за кандидата Олександра Шевченка, і четверта, де визнано недійсним голосування, – заявили в ОПОРІ.

За даними ОПОРИ, ОВК виявила лише 79 бюлетенів за Шевченка, тоді як у протоколі було вказано 172 голоси. Після цього члени комісії викликали поліцію.



















Довибори на Прикарпатті: уже на п’ятій дільниці зафіксували фальсифікації / 5 фотографий

Раніше, 2 і 3 квітня аналогічна схема фальсифікації за Шевченка після перерахунку бюлетенів була зафіксована на дільницях № 261030, № 261027 і № 261025. Результати голосування ОВК на цих дільницях також визнала недійсними.

Ще на одній дільниці, № 260019, було виявлено ​​нестачу 47 бюлетенів, втім результати виборів тут поки залишаються чинними. Схожа ситуація склалася і на дільницях № 260536 та № 261030.

Загалом ОВК проводить перерахунок бюлетенів на 20 зі 177 дільниць виборчого округу. Вже перераховано бюлетені на 9 дільницях, з яких на чотирьох результати визнані недійсними.

Результати виборів на 87 окрузі

4 квітня ЦВК оголосила про результати довиборів у Івано-Франківській області, коли були підраховані 100% протоколів.

Згідно з цим, на виборах переміг кандидат від партії Слуга народу Василь Вірастюк.