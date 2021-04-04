Нацполиция должна расследовать возможные фальсификации результатов голосования на избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области.

С соответствующим заявлением выступила Гражданская сеть Опора. В частности, в заявлении отметили, что без объективных и комплексных расследований результаты промежуточных выборов народного депутата в Ивано-Франковской области будут иметь низкую общественную легитимность.

— Наблюдатели Опоры настаивают на расследовании всех без исключения версий о причинах несоответствия протоколов участковых избирательных комиссий и результатов повторного подсчета голосов, а также других правонарушений, — говорится в заявлении.

Также в Опоре заметили, что установление итогов голосования сопровождалось чрезмерной политизацией работы членов окружной избирательной комиссии и постоянной ротацией в ее составе.

Кроме того, в Опоре добавляют, что члены участковых избирательных комиссий предполагали, что целостность упаковки избирательной документации с их участков могли повредить уже после передачи бюллетеней в окружную избирательную комиссию.

Хотя эти заявления пока не имеют юридического подтверждения и достаточной доказательной базы, гражданская сеть требует от Нацполиции безотлагательно их изучить и обнародовать предварительные результаты расследования.

Довыборы в Раду

28 марта на одномандатном избирательном округе в Ивано-Франковской области местные жители избирали народного депутата, который будет представлять их интересы в Верховной Раде.

Подсчет голосов длился неделю. Главными претендентами на депутатский мандат были Василий Вирастюк (Слуга народа), Александр Шевченко (За будущее) и Руслан Кошулинский (ВО Свобода).

По состоянию на утро 4 апреля ЦИК обработала все протоколы и объявила, что на выборах в 87-м избирательном округе победил Василий Вирастюк. Согласно данным Центризбиркома, за него проголосовали 15 076 избирателей.

Источник: Гражданская сеть Опора