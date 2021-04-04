Нацполіція повинна розслідувати можливі фальсифікації результатів голосування на виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області.

З відповідною заявою виступила Громадянська мережа Опора. Зокрема, у заяві зазначили, що без об’єктивних та комплексних розслідувань результати проміжних виборів народного депутата на Івано-Франківщині матимуть низьку суспільну легітимність.

– Спостерігачі Опори наполягають на розслідуванні всіх без винятку версій щодо причин невідповідності протоколів дільничних виборчих комісій та результатів повторного підрахунку голосів, а також інших правопорушень, – йдеться у заяві.

Також в Опорі зауважили, що встановлення підсумків голосування супроводжувалося надмірною політизацією роботи членів окружної виборчої комісії та постійною ротацією в її складі.

Крім того, в Опорі зазначають, що члени дільничних виборчих комісій припускали, що цілісність пакування виборчої документації з їхніх дільниць могли пошкодити вже після передачі бюлетенів до окружної виборчої комісії.

Хоча ці заяви поки не мають юридичного підтвердження та достатньої доказової бази, громадянська мережа вимагає від Нацполіції невідкладно їх вивчити і оприлюднити попередні результати розслідування.

Довибори в Раду

28 березня на одномандатному виборчому окрузі в Івано-Франківській області місцеві жителі обирали народного депутата, який представлятиме їхні інтереси у Верховній Раді.

Підрахунок голосів тривав тиждень. Головними претендентами на депутатський мандат були Василь Вірастюк ( Слуга народу), Олександр Шевченко (За майбутнє) і Руслан Кошулинський (ВО Свобода).

Станом на ранок 4 квітня ЦВК опрацювала всі протоколи і оголосила, що на виборах у 87-му виборчому окрузі переміг Василь Вірастюк. Згідно з даними Центрвиборчкому, за нього проголосували 15 076 виборців.

Джерело: Громадянська мережа Опора