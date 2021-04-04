Пропуск на транспорт в Киеве — как работают мошенники в сети

В интернете активизировались мошенники, которые продают якобы спецпропуска для проезда в общественном транспорте в Киеве во время локдауна с 5 по 16 апреля.

В Facebook советник главы Дарницкой РГА Татьяна Шашкова опубликовала переписку с один из таких дельцов, который предлагает сделать спецпропуск. Цена вопроса — 300 грн.

Однако некий Алексей вместо удостоверения выдает неизвестную справку из Киевской области, а не из Киева.











Транспортный локдаун в Киеве: в сети активизировались мошенники / 3 фотографии

Стоит отметить, что такие незаконные махинации порождает спрос со стороны жителей столицы. Только за несколько часов 4 апреля один из самых популярных запросов в Google — пропуск на транспорт в Киеве купить.

Спецпропуска на транспорт в Киеве

В КГГА уже предупреждали о продаже пропусков на транспорт на OLX. Выдавать такие пропуска начали 2 апреля и в тот же день появилось объявление на маркетплейсе. Спецпропуск предлагали купить всего за 100 грн.

Объявление сразу же заинтересовалась полиция.

Однако, такие пропуска выдаются бесплатно только организациям, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и города.

Усиление карантина в Киеве

31 марта мэр столицы Виталий Кличко объявил об усилении карантина в Киеве с 5 апреля. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

В это время будут закрыты все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам пассажиров. Право на проезд будут иметь работники предприятий критической инфраструктуры.

Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку.