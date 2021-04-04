Пропуск на транспорт в Киеве — как работают мошенники в сети

В интернете активизировались мошенники, которые продают якобы спецпропуска для проезда в общественном транспорте в Киеве во время локдауна с 5 по 16 апреля.
В Facebook советник главы Дарницкой РГА Татьяна Шашкова опубликовала переписку с один из таких дельцов, который предлагает сделать спецпропуск. Цена вопроса — 300 грн.
Однако некий Алексей вместо удостоверения выдает неизвестную справку из Киевской области, а не из Киева.
Стоит отметить, что такие незаконные махинации порождает спрос со стороны жителей столицы. Только за несколько часов 4 апреля один из самых популярных запросов в Google — пропуск на транспорт в Киеве купить.
Спецпропуска на транспорт в Киеве
В КГГА уже предупреждали о продаже пропусков на транспорт на OLX. Выдавать такие пропуска начали 2 апреля и в тот же день появилось объявление на маркетплейсе. Спецпропуск предлагали купить всего за 100 грн.
Объявление сразу же заинтересовалась полиция.
Однако, такие пропуска выдаются бесплатно только организациям, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и города.
Усиление карантина в Киеве
31 марта мэр столицы Виталий Кличко объявил об усилении карантина в Киеве с 5 апреля. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.
В это время будут закрыты все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам пассажиров. Право на проезд будут иметь работники предприятий критической инфраструктуры.
Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку.