Пропуск на транспорт у Києві – як працюють шахраї в мережі

В інтернеті активізувалися шахраї, які продають нібито спецпропуски для проїзду у громадському транспорті в Києві під час локдауна з 5 до 16 квітня.

У Facebook радник глави Дарницької РДА Тетяна Шашкова опублікувала листування з один з таких ділків, який пропонує зробити спецпропуск. Ціна питання – 300 грн.

Однак такий собі Олексій замість посвідчення видає невідому довідку з Київської області, а не з Києва.











Транспортний локдаун у Києві: в мережі активізувалися шахраї / 3 фотографии

Варто зазначити, що такі незаконні махінації породжує попит з боку жителів столиці. Тільки за кілька годин 4 квітня один з найпопулярніших запитів у Google – пропуск на транспорт у Києві купити.

Спецпропуски на транспорт у Києві

У КМДА вже попереджали про продаж перепусток на транспорт на OLX. Видавати такі перепустки почали 2 квітня і в той же день з’явилося оголошення на маркетплейсі. Спецпропуск пропонували купити лише за 100 грн.

Оголошенням одразу зацікавилася поліція.

Однак, такі перепустки видаються безкоштовно тільки організаціям, які забезпечують життєдіяльність країни і міста.

Посилення карантину в Києві

31 березня міський голова столиці Віталій Кличко оголосив про посилення карантину в Києві з 5 квітня. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

У цей час будуть закриті всі школи й дитячі садочки. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Право на проїзд матимуть працівники підприємств критичної інфраструктури.

Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос чи доставку.