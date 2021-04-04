ВСУ — это щит Европы: главнокомандующий Хомчак обратился к НАТО

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак официально обратился к НАТО, отметив, что Украина стала щитом Европы.

Обращение к НАТО посвящено годовщине со дня создания Организации Североатлантического договора, которое состоялось 4 апреля 1949 года.

Необходимость во вступлении Украины в НАТО особенно остро встала после аннексии Крыма и начала российско-украинской войны на Донбассе.

— В феврале 2014 впервые с послевоенных времен международно признанные границы в Европе были нарушены. РФ временно оккупировала и попыталась незаконно аннексировать Крым и Севастополь, оккупировала часть территории суверенного государства и развязала кровавую войну, — говорится в заявлении Хомчака.

Также главнокомандующий ВСУ напомнил, что в 2021 году украинские военные примут участие в 15 многонациональных учениях за пределами Украины и 9 — на ее территории.

Руслан Хомчак убежден, что вступление Украины в НАТО укрепит не только безопасность Украины, но и самого альянса.

— За последние годы ВСУ стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибутором евроатлантической безопасности. Поздравляю партнеров с годовщиной создания Альянса и желаю, чтобы мир и стабильность во всем мире были восстановлены, — отметил главнокомандующий.

Сейчас ВСУ активно сотрудничают с НАТО по всем ключевым направлениям оборонной реформы.