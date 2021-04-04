ЗСУ – це щит Європи: головнокомандувач Хомчак звернувся до НАТО

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак офіційно звернувся до НАТО, зауваживши, що Україна стала щитом Європи.

Звернення до НАТО присвячено річниці з дня створення Організації Північноатлантичного договору, яке відбулося 4 квітня 1949 року.

Необхідність у вступі України до НАТО особливо гостро постала після анексії Криму і початку російсько-української війни на Донбасі.

– У лютому 2014 року вперше з повоєнних часів міжнародно визнані кордони в Європі були порушені. РФ тимчасово окупувала і спробувала незаконно анексувати Крим і Севастополь, окупувала частину території суверенної держави і розв’язала криваву війну, – йдеться в заяві Хомчака.

Також головнокомандувач ЗСУ нагадав, що в 2021 році українські військові візьмуть участь в 15 багатонаціональних навчаннях за межами України і 9 – на її території.

Руслан Хомчак переконаний, що вступ України до НАТО зміцнить не лише безпеку України, а й самого альянсу.

– За останні роки ВСУ стали справжнім щитом Європи, а наша країна – активним контрибутором євроатлантичної безпеки. Вітаю партнерів з річницею створення Альянсу і бажаю, щоб мир і стабільність у всьому світі були відновлені, – зазначив головнокомандувач.

Наразі ЗСУ активно співпрацюють з НАТО за усіма ключовими напрямками оборонної реформи.