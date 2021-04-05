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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Комендантский час в Украине: Разумков озвучил позицию касательно внедрения меры

Введение комендантского часа в Украине как возможная мера борьбы с распространением коронавируса — очень непростой процесс.

Дмитрий Разумков

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

— Для введения комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение. Это происходит по указу президента. После этого — заседание Рады, это достаточно непростой процесс, — заявил Дмитрий Разумков.

При этом он не сторонник такой меры.

— Мне бы очень не хотелось, чтобы даже в связи с коронавирусом мы были вынуждены пойти на такую меру, — добавил спикер.

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Карантин в Украине

Пока с эпидемией коронавируса в Украине борются с помощью введения адаптивного карантина.

Также в стране продолжается вакцинация против вируса.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Україна 24

Фото: УНИАН

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