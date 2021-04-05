Комендантский час в Украине: Разумков озвучил позицию касательно внедрения меры

Введение комендантского часа в Украине как возможная мера борьбы с распространением коронавируса — очень непростой процесс.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.
— Для введения комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение. Это происходит по указу президента. После этого — заседание Рады, это достаточно непростой процесс, — заявил Дмитрий Разумков.
При этом он не сторонник такой меры.
— Мне бы очень не хотелось, чтобы даже в связи с коронавирусом мы были вынуждены пойти на такую меру, — добавил спикер.
Карантин в Украине
Пока с эпидемией коронавируса в Украине борются с помощью введения адаптивного карантина.
Также в стране продолжается вакцинация против вируса.
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