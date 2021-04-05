Комендантська година в Україні: Разумков озвучив позицію щодо запровадження заходу

Запровадження комендантської години в Україні як можливий захід боротьби з поширенням коронавірусу – дуже непростий процес.
Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков.
– Для запровадження комендантської години потрібно оголошувати надзвичайний стан. Це відбувається за указом президента. Після цього – засідання Ради, це досить непростий процес, – заявив Дмитро Разумков.
Водночас він не є прихильником такого заходу.
– Мені б дуже не хотілося, щоб навіть через коронавірус ми були змушені піти на такий захід, – додав спікер.
Карантин в Україні
Поки з епідемією коронавірусу в Україні борються за допомогою запровадження адаптивного карантину.
Також у країні триває вакцинація проти вірусу.
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