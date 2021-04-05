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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Комендантська година в Україні: Разумков озвучив позицію щодо запровадження заходу

Запровадження комендантської години в Україні як можливий захід боротьби з поширенням коронавірусу – дуже непростий процес.

Дмитрий Разумков

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков.

– Для запровадження комендантської години потрібно оголошувати надзвичайний стан. Це відбувається за указом президента. Після цього – засідання Ради, це досить непростий процес, – заявив Дмитро Разумков.

Водночас він не є прихильником такого заходу.

– Мені б дуже не хотілося, щоб навіть через коронавірус ми були змушені піти на такий захід, – додав спікер.

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Комендантська година в Україні – у МОЗ розповіли про ймовірність такого заходу

Карантин в Україні

Поки з епідемією коронавірусу в Україні борються за допомогою запровадження адаптивного карантину.

Також у країні триває вакцинація проти вірусу.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Україна 24

Фото: УНІАН

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