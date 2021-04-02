В Минздраве Украины озвучили позицию по поводу введения в Украине комендантского часа из-за обострения ситуации с коронавирусом. В ведомстве отметили, что такой вариант не обсуждается.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава Минздрава Максим Степанов.

— Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение, — отметил Максим Степанов.

В то же время он добавил, что карантинные меры эффективны в борьбе с пандемией.

Карантин в Украине

С конца февраля в Украине вновь ввели адаптивный карантин.

Он позволяет усиливать и ослаблять меры в отдельных регионах.

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