В Минздраве Украины озвучили позицию по поводу введения в Украине комендантского часа из-за обострения ситуации с коронавирусом. В ведомстве отметили, что такой вариант не обсуждается.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава Минздрава Максим Степанов.
— Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение, — отметил Максим Степанов.
В то же время он добавил, что карантинные меры эффективны в борьбе с пандемией.
Карантин в Украине
С конца февраля в Украине вновь ввели адаптивный карантин.
Он позволяет усиливать и ослаблять меры в отдельных регионах.
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