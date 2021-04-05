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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Така ситуація неприпустима: ОП про брак спецперепусток для транспорту у Києві

Влада Києва повинна забезпечити киян достатньою кількістю спецперепусток і випустити на маршрути більше громадського транспорту.

спецперепустки у транспорт

Відповідне доручення КМДА отримала від Офісу президента, де наголосили, що ситуація зі спецперепустками для громадського транспорту у столиці – неприпустима. Адже без спеціального дозволу на проїзд залишилася навіть частина медиків, які мали би отримати перепустки одними з перших.

– Змушені констатувати, що це завдання не було виконане належним чином. З відповідних звітів та численних повідомлень бачимо, що без спецперепусток залишилася, серед іншого, і частина медичних працівників. Вважаємо таку ситуацію неприпустимою, – заявили в ОП.

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Також міська влада повинна пояснити керівникам підприємств та організацій, які можуть перейти на дистанційну роботу, чому  необхідно забезпечити такий режим для своїх працівників.

Локдаун у Києві

З 5 до 16 квітня у Києві діятиме посилений карантин. Він передбачає, що протягом цього часу користуватися громадським транспортом можуть тільки пасажири, у яких є спецперепустки.

Через це обмеження у перший день локдауну у Києві утворився транспортний колапс. Вранці столиця стояла заторах, які сягнули 8 балів, а ціни на таксі зросли просто до захмарних.

Більше про те, як Київ дотримується карантину – читайте у матеріалі.

Фото: КМДА

Джерело: Офіс президента

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