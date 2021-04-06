Перший день посилення карантинних обмежень у Києві запам’ятався скандалами на зупинках та в метро, підвищеними втричі цінами на послуги таксі, заторами на дорогах та продажем підробних перепусток.

Ранок на столичній станції метро Мінська починався з лайки. Там молодик не міг прорватись через кордон правоохоронців.

Працівниці військового шпиталю пощастило трішки більше – жінку пропустили до підземки попри те, що їй не встигли видати перепустки для проїзду в громадському транспорті.

За словами речниці Оболонського управління поліції Києва Діани Шутько, виняток для представників критичних інфраструктур зробили лише сьогодні та лише зранку.

Однак на іншій станції в годину пік завернули чотирьох лікарів без спецперепусток.

На кожній станції метро працював тільки один вхід та один вихід. Який саме, попереджали з допомогою гучномовців.

Наземний та підземний транспорт 5 квітня був порожнім. За словами кондуктора тролейбуса Валентини Миколаївни, у салоні вдень їхало три-чотири людей. Найбільше – це п’ять.

Ті, кому не пощастило сісти в автобус, кляли все і всіх.

– Я працюю приватним підприємцем уже 13 років. А тепер мене позбавили роботи, транспорту й засобів до існування. Скажіть, будь ласка, як можна жити? – обурюється карантинними обмеженнями киянка Людмила.

Чимало серед тих, хто не втрачав надії втрапити до транспорту, було пенсіонерів. Пояснюють, що дуже треба до лікарні. І коли бачать порожній транспорт, просто скаженіють.

Ті, кому перепустка не світить, пересіли на власні автомобілі або згрупувалися з колегами. Через це місто зупинилося в страшенних заторах.

На тих, хто думав дістатися до роботи на таксі, чекав справжній шок, бо ціни злеті втричі.

– Садочок закрили. Я повинна була посидіти з онукою, але ні на чому не можемо доїхати. Вартість таксі до будинку дітей завжди була 150 грн. Сьогодні – 545 грн, – бідкається жителька столиці Галина Василівна.

Активізувалися в перший день посилення карантинних обмежень і шахраї. Ще з минулого тижня почали з’являтися оголошення в соцмережах про продаж спецперепусток.

А вже сьогодні просто на вулиці затримали 18-річну дівчину, у якої можна було придбати спецквиток за 200 грн.

За словами керівника поліції Києва Андрія Крищенка, у киянки було 100 перепусток і майже стільки ж довідок із бланками установ із мокрими печатками, без яких проїзні документи є недійсними.

До завершення транспортного локдауну 16 квітня правоохоронці обіцяють затримати всіх шахраїв.

Брак спецперепусток у Києві

5 квітня Офіс президента відреагував на брак спецперепусток у Києві, оскільки без документів на проїзд залишилася медики, які мали би отримати їх одними з перших.

В ОП назвали ситуацію неприпустимою та доручили КМДА забезпечити киян достатньою кількістю спецперепусток й випустити на маршрути більше громадського транспорту.