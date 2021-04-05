У Києві метро з 5 квітня перевозить лише працівників критичної інфраструктури за спеціальними перепустками.

Закриття метро Києва для громадян без перепусток є вимушеним обмежувальним заходом, пов’язаним зі стрімким поширенням коронавірусу в столиці.

Спеціальними перепустками в київський метрополітен забезпечують лише працівників підприємств критичної інфраструктури.

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Аналогічні перепустки діють і в інших видах громадського транспорту Києва.

Наявність перепусток на вході біля станцій метро Києва перевірятимуть правоохоронці та чергові на станції. Обмеження, пов’язані з роботою київського метро, діятимуть щонайменше до 16 квітня.

Локдаун в Києві

З 5 квітня посилюється карантин в Києві через критичну ситуацію з коронавірусом. У столиці діє низка нових обмежень.

Серед них – серйозні зміни в роботі громадського транспорту, а також закриття усіх шкільних і дошкільних закладів. Заклади громадського харчування працюють лише на виніс або доставку.