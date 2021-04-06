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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Второй день транспортного локдауна: Киев остановился в пробках

Киев утром 6 апреля, во второй день транспортного локдауна, движение транспорта затруднено — столица остановилась в сильных пробках.

Второй день транспортного локдауна: Киев остановился в пробках

Об этом свидетельствуют данные Google карт. Почти на всей территории города, особенно в центре и возле станций метро наблюдаются сильные пробки.

Что происходит на правом берегу

В Киеве на правом берегу можно отследить сильные заторы на ряде улиц и проспектов. Проблемы с движением есть на таких улицах: на проспектах Победы, Палладина, Кольцевой дороге, улицах Депутатской, Туполева, Щербаковского, Курбаса, Гетьмана, проспекте Гузара.

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Сильные пробки наблюдаются на Голосеевском проспекте, улицах Бассейной, Крещатике, Большой Васильковской, Владимирском спуске, Набережном шоссе.

Также есть сильная тянучка на улице Набережно-Рыбальской, проспектах Героев Сталинграда, Бандеры. Судя по данным карт, пробки есть даже на мостах — на Северном, Южном, Дарницком и моста Патона.

Пробки в Киеве: во второй день транспортного локдауна столица остановилась (КАРТА)

Ситуация на левом берегу

Сильная тянучка на левом берегу наблюдается на нескольких улицах: проспекте Бажана, Дарницком шоссе, проспектах Соборности, Вызволителей, Шухевича, Броварском проспекте. Также сильные пробки можно заметить на бульваре Перова и Харьковском шоссе.

Пробки в Киеве: во второй день транспортного локдауна столица остановилась (КАРТА)

Локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве усилили карантинные ограничения. В частности, во время локдауна общественный транспорт работает только для сотрудников критической инфраструктуры по специальным пропускам.

Из-за этого в столице второй день утром наблюдаются сильные пробки. Подробнее о первом дне локдауна в Киеве читайте на сайте Факты ICTV.

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