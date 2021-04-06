Пробки в Киеве: во второй день транспортного локдауна столица остановилась (КАРТА)

Киев утром 6 апреля, во второй день транспортного локдауна, движение транспорта затруднено — столица остановилась в сильных пробках.

Об этом свидетельствуют данные Google карт. Почти на всей территории города, особенно в центре и возле станций метро наблюдаются сильные пробки.

Что происходит на правом берегу

В Киеве на правом берегу можно отследить сильные заторы на ряде улиц и проспектов. Проблемы с движением есть на таких улицах: на проспектах Победы, Палладина, Кольцевой дороге, улицах Депутатской, Туполева, Щербаковского, Курбаса, Гетьмана, проспекте Гузара.

Сильные пробки наблюдаются на Голосеевском проспекте, улицах Бассейной, Крещатике, Большой Васильковской, Владимирском спуске, Набережном шоссе.

Также есть сильная тянучка на улице Набережно-Рыбальской, проспектах Героев Сталинграда, Бандеры. Судя по данным карт, пробки есть даже на мостах — на Северном, Южном, Дарницком и моста Патона.

Ситуация на левом берегу

Сильная тянучка на левом берегу наблюдается на нескольких улицах: проспекте Бажана, Дарницком шоссе, проспектах Соборности, Вызволителей, Шухевича, Броварском проспекте. Также сильные пробки можно заметить на бульваре Перова и Харьковском шоссе.

Локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве усилили карантинные ограничения. В частности, во время локдауна общественный транспорт работает только для сотрудников критической инфраструктуры по специальным пропускам.

Из-за этого в столице второй день утром наблюдаются сильные пробки. Подробнее о первом дне локдауна в Киеве читайте на сайте Факты ICTV.