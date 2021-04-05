В понедельник, 5 апреля, в первый день локдауна в Киеве утром на дорогах столицы образовались пробки. Загруженными оказались въезды в центр города. По состоянию на 9.00 загруженность — 8 баллов.

Бордовым были окрашены проспекты Победы (район метро Житомирская, Святошин, Нивки, Шулявская), Академика Глушкова (метро Теремки, Ипподром), Николая Бажана (метро Вырлица, Харьковская, Позняки, Осокорки), Соборности, Броварской (метро Лесная, Черниговская, Дарница).

Затрудненным движение автомобилей также было на улицах Вадима Гетьмана, Семена Скляренко и Набережном шоссе.

При этом в самом центре огромных пробок не было.

Большинство улиц были окрашены в зеленый цвет.

Карантин в Киеве

С 5 апреля в Киеве действует локдаун.

В столице ужесточили ограничения, в частности общественный транспорт будет работать по спецпропускам.

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