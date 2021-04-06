Затори в Києві: на другий день транспортного локдауну столиця зупинилася (КАРТА)

Київ вранці 6 квітня, у другий день транспортного локдауну, рух транспорту ускладнений – столиця зупинилася у сильних заторах.

Про це свідчать дані Google карт. Майже на всій території міста, особливо в центрі та біля станцій метро спостерігаються сильні затори.

Що відбувається на правому березі

У Києві на правому березі можна відстежити сильні затори на низці вулиць і проспектів. Проблеми з рухом є на таких вулицях: на проспектах Перемоги, Палладіна, Кільцевій дорозі, вулицях Депутатської, Туполєва, Щербаківського, Курбаса, Гетьмана, проспекті Гузара.

Сильні затори спостерігаються на Голосіївському проспекті, вулицях Басейній, Хрещатику, Великій Васильківській, Володимирському узвозі, Набережному шосе.

Також є сильна тягнучка на вулиці Набережно-Рибальській, проспектах Героїв Сталінграда, Бандери. Судячи з даних карт, затори є навіть на мостах – на Північному, Південному, Дарницькому і мосту Патона.

Ситуація на лівому березі

Сильна тягучка на лівому березі спостерігається на декількох вулицях: проспекті Бажана, Дарницькому шосе, проспектах Соборності, визволителів, Шухевича, Броварському проспекті. Також сильні затори можна помітити на бульварі Перова і Харківському шосе.

Локдаун у Києві

З 5 квітня у Києві посилили карантинні обмеження. Зокрема під час локдауну громадський транспорт працює лише для робітників критичної інфраструктури за спеціальними перепустками.

Через це у столиці другий день вранці спостерігаються сильні затори. Детальніше про перший день локдауну у Києві читайте на сайті Факти ICTV.