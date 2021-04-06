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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Нужно усилить патрули в городах, селах и в транспорте – Радуцкий

Глава Комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады Украины Михаил Радуцкий надеется, что в Украине не будут вводить комендантский час, однако он не исключает такой вероятности.

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В то же время нардеп поддержал усиление патрулирования улиц правоохранителями.

— Я надеюсь, что комендантский час вряд ли будет введен, хотя может быть разная ситуация. Но то, что мы должны усилить патрули Национальной полиции и Национальной гвардии в городах, в селах, в транспорте — это однозначно, — уточнил Михаил Радуцкий.

По его словам, если будет ухудшение ситуации, возможно введение и других мер.

Комендантский час в Украине

В связи с ухудшением эпидситуации в Украине эксперты и представители СМИ начали рассуждать о возможности введения в Украине комендантского часа.

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Однако в Минздраве заявили, что пока не рассматривают такой вариант.

Подробнее о введении комендантского часа в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: РБК-Украина

Фото: Pixabay

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