Глава Комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады Украины Михаил Радуцкий надеется, что в Украине не будут вводить комендантский час, однако он не исключает такой вероятности.

В то же время нардеп поддержал усиление патрулирования улиц правоохранителями.

— Я надеюсь, что комендантский час вряд ли будет введен, хотя может быть разная ситуация. Но то, что мы должны усилить патрули Национальной полиции и Национальной гвардии в городах, в селах, в транспорте — это однозначно, — уточнил Михаил Радуцкий.

По его словам, если будет ухудшение ситуации, возможно введение и других мер.

Комендантский час в Украине

В связи с ухудшением эпидситуации в Украине эксперты и представители СМИ начали рассуждать о возможности введения в Украине комендантского часа.

Однако в Минздраве заявили, что пока не рассматривают такой вариант.

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