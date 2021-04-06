Очільник Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України Михайло Радуцький сподівається, що в Україні не запроваджуватимуть комендантську годину, однак він вважає, що це моживо.

Водночас нардеп підтримав посилення патрулювання вулиць правоохоронцями.

– Я сподіваюся, що комендантську годину навряд буде запроваджено, хоча може бути різна ситуація. Але те, що ми маємо посилити патрулі Національної поліції та Національної гвардії у містах, у селах, у транспорті – це однозначно, – уточнив Михайло Радуцький.

За його словами, якщо буде погіршення ситуації, можливе запровадження й інших заходів.

Комендантська година в Україні

Через погіршення епідситуації в Україні експерти та представники ЗМІ почали міркувати про можливість запровадження в Україні комендантської години.

Однак у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що поки не розглядають такий варіант.

Детальніше про запровадження комендантської години в Україні читайте на Фактах ICTV.