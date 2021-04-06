РФ наращивает силы оккупационных войск на Донбассе — разведка

Россия продолжает наращивать боевые возможности оккупационных войск на территории Донецкой и Луганской областей. РФ стягивает кадровых бойцов ближе к украинской границе, чтобы при необходимости быстро перебросить силы боевиков.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, это происходит вследствие усиления взаимодействующих соединений и частей, дислоцированных на территории России вблизи границы с Украиной.

Кроме того, в ГУР отмечают, что с начала апреля доукомплектуют боевые подразделения Южного военного округа Вооруженных сил РФ за счет прибытия в командировку военных из состава Западного, Центрального и Восточного военных округов на неопределенный срок.

Таким образом командование противника увеличивает постоянный резерв для возможности быстрого доукомплектования первого и второго армейских корпусов кадровыми российскими военнослужащими.

Также в Минобороны отмечают, что на оккупированном Донбассе растет количество потерь среди российских боевиков из-за несоблюдения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

В частности, 4 апреля в одном из соединений погибли двое российских военнослужащих и один получил тяжелое ранение в результате взрыва мин, хранившихся с нарушением мер безопасности.

Наращивание войск РФ возле границы с Украиной

В марте Россия после завершения масштабных военных учений не отвела войска от границы с Крыма, а наоборот начала дополнительно накапливать силы вдоль всей украинского-российской границы.

Такие действия в РФ объясняют подготовкой к сентябрьским учений.

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