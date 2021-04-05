Наращивание вооруженных сил Российской Федерации вблизи украинской границы может быть связано с предстоящими парламентскими выборами в РФ и снижением рейтинга партии Единая Россия.

По мнению экспертов, это может отвлечь внимание и усилить популярность президента РФ Владимира Путина.

По словам директора Евразийского центра Атлантического совета Джона Гербста, распространение лживой информации российскими СМИ о том, что Киев готовит военное наступление и обстреливает мирных жителей на оккупированной восточной Украины, может быть подготовкой к новому наступлению Кремля.

– Целью может быть захват Мариуполя или канала в Херсонской области, где берут воду из реки Днепр в Крым. Или же Россия будет стремиться ввести “миротворцев” в так называемые “ЛНР” и “ДНР”, – говорит Джон Гербст.

Также это может быть стремлением запугать президента Украины Владимира Зеленского и проверкой на решимость новой администрации США.

– Если это так, то Байден прошел тест, потому что на прошлой неделе Вашингтон просто бомбардировал Киев звонками. Звонил сам президента США, а также его советник по вопросам безопасности Джейк Салливан, государственный секретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Последний, чтобы убедиться, что Кремль получил сообщение, позвонил еще и в Москву, – объясняет директор Евразийского центра.

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По его словам, все это уменьшает шансы на удар Москвы. Зато, говорит он, бессмысленная реакция Берлина и Парижа, которые призывают и Россию, и Украину избегать провокационных шагов, делает противоположное.

Вице-президент Института мира США Уильям Тейлор считает, что Украина находится на передовой российской войны с Западом:

– Кремль знает, что дальнейшая агрессия против Украины приведет к дальнейшему усилению экономических и личных санкций против России, а также изоляции для России и ее народа.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Ослунд напоминает, что Россия неоднократно сосредоточивала свои военные силы вокруг Украины за последние семь лет.

– Однако на этот раз концентрация сил выглядит очень серьезно, поскольку сопровождается обвинениями против Украины, которые являются такими же громкими, как и абсурдными. У Путина, безусловно, есть веские причины выбрать военное наступление, поскольку его ждут выборы в Думу в сентябре, а его любимая избирательная тактика заключается в проведении небольшой победоносной войны, – отмечает Андерс Ослунд.

По его убеждению, президенту США необходимо отправить четкое сообщение Путину с требованием прекратить агрессию против Украины.

Директор центра Новая Европа Алена Гетьманчук также высказывает мнение, что российское военное наращивание вблизи украинской границы является напоминанием о том, что война в Украине не является “замороженным конфликтом”. Наоборот, война России против Украины находится в активной фазе.

– Нынешняя напряженность является сигналом для США оценить собственное участие в мирном процессе в Украине. Возможно, новая администрация Байдена захочет иметь более заметную роль, а не продолжать делегировать это важный вопрос трансатлантической безопасности Германии и Франции, – уверяет она.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Брайан Уитмор считает, что наращивание российских военных сил грозит не только Украине, но и членам НАТО, Латвии, Литве и Польше:

– США и их союзникам по НАТО необходимо рассматривать ситуацию у украинской границы в контексте расширенного военного потенциала и деятельности России, и принимать меры для обеспечения безопасности альянса и его партнеров.

По мнению главного редактора Kyiv Post Брайана Боннера, Запад до сих пор не относится к Владимиру Путину как к диктатору-мошеннику, который виновен в бесчисленных военных преступлениях и заслуживает наиболее сокрушительных санкций и изоляции.

Профессор Национального университета Киево-Могилянская академия Тарас Кузьо сомневается, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину, поскольку это приведет к длительной войне и полному разрушению отношений России с Западом.

– Владимир Путин, скорее всего, стремится повторить ловушку, которую он устроил президенту Грузии Михаилу Саакашвили в 2008 году, когда провокации со стороны Южной Осетии привели к вмешательству Грузии в сепаратистский регион. Это дало России повод “для защиты своих граждан” и унижения Саакашвили, – говорит он.

По его словам, Россия стремится провоцировать Украину так же. По грузинскому сценарию, Кремль раздал сотни тысяч российских паспортов украинцам, проживающим на оккупированной восточной Украине. Также российские СМИ активно обвиняют Украину в подготовке наступления.

– Однако между Грузией и Украиной существует ряд существенный различий, которые вызывают сомнение в эффективности тактики Кремля. В конце концов за Саакашвили в Грузии пошел более благосклонный к России Бидзина Иванишвили. В Украине нет ни одного пророссийского лидера, который мог бы завоевать парламентское или президентское большинство, – уверен Тарас Кузьо.

Кроме того, Украина значительно больше чем Грузия. Обычное вторжение и оккупация потребует половины всех вооруженных сил РФ.

– Россия больше не сможет отрицать факт ведения войны против Украины и попадет в большой конфликт на собственном пороге, – говорит он.

Наращивание войск РФ у границы с Украиной

В марте Российская Федерация после завершения масштабных военных учений не отвела войска от границы с Крымом, а наоборот начала дополнительно наращивать силы вдоль всей украинско-российской границы.

Такие действия в РФ объясняют подготовкой к сентябрьским учений. Подробнее о наращивании войск РФ у границы с Украиной читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Atlantic Council

Фото: Штаб ООС