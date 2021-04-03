Росія посилює військовий потенціал уздовж наших кордонів: чи реальна загроза наступу

Масштабні військові навчання для Росії – звична практика. Але цієї весни після завершення тренувальних маневрів, Москва не відвела війська від кордону з Криму. Ба більше – під виглядом підготовки до вже вересневих навчань, почала додатково накопичувати сили вздовж всього українсько-російського кордону.

За версією нашої розвідки – можливі кілька сценаріїв. По-перше, введення додаткових російських військ на територію так званих ДНР та ЛНР, мотивуючи нібито захистом тамтешніх російських громадян. Крім того, не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України.

Для чого це Росії, експерти розглядають різні версії. Приміром, скупчення військ на окупованому півострові можливе, аби розпочати атаку на наші південні регіони. Все – заради води, якої у Криму вже просто немає. Або ж змусити Україну піти на поступки у перемовному процесі щодо Донбасу, зокрема провести вибори на умовах Кремля, аби формально узаконити статус окупаційної влади та ймовірно послабити санкційний тиск на Росію з боку заходу.

До того, ж напруга на українсько-російському кордоні – це ще й спосіб відвернути увагу росіян від ситуації всередині країни, зокрема коронавірусу та провальної вакцинації. Військові експерти кажуть, скупчення військової техніки – може виявитися і традиційним бряцанням зброєю та відповіддю Росії на нещодавні військові навчання НАТО в Чорному морі.

Днями видання The Washington Post висунуло свою версію – Росія створює напруження на кордоні не для України, а це гра м’язами перед новообраним президентом США Джо Байденом. Такої ж думки і екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Чи можливе вторгнення – експерти певні, широкомасштабний наступ – навряд чи. Це поки не вигідно Росії, а от дрібні провокації цілком ймовірні. І насамперед це відгукнеться на обстрілах наших позицій.

Під Шумами загинув український військовий

Поблизу населеного пункту Шуми український військовослужбоць підірвався на міні, від отриманих травм він помер.

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