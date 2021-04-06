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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

РФ нарощує сили окупаційних військ на Донбасі – розвідка

Росія продовжує нарощувати бойові можливості окупаційних військ на території Донеччини і Луганщини. РФ стягує кадрових бійців ближче до українського кордону, щоб за необхідності швидко перекинути сили бойовиків.

Донбас ООС

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, це відбувається внаслідок посилення взаємодіючих з’єднань і частин, дислокованих на території Росії поблизу кордону з Україною.

Окрім того, в ГУР наголошують, що з початку квітня доукомплектовують бойові підрозділи Південного військового округу Збройних сил РФ за рахунок прибуття у відрядження військових зі складу Західного, Центрального та Східного військових округів на невизначений термін.

Таким чином командування противника збільшує постійний резерв для можливості швидкого доукомплектування першого і другого армійських корпусів кадровими російськими військовослужбовцями.

Також у Міноборони зазначають, що на окупованому Донбасі зростає кількість втрат серед російських бойовиків через недотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю та боєприпасами.

Зокрема, 4 квітня в одному зі з’єднань загинули двоє російських військовослужбовців і один отримав важке поранення у результаті вибуху мін, що зберігались з порушенням заходів безпеки.

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Нарощування військ РФ біля кордону з Україною

У березні Росія після завершення масштабних військових навчань не відвела війська від кордону з Криму, а навпаки почала додатково накопичувати сили вздовж всього українсько-російського кордону.

Такі дії в РФ пояснюють підготовкою до вересневих навчань.

Детальніше про нарощування військ РФ біля кордону з Україною – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Міноборони

Фото: Dreamstime

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