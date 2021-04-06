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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Ситуация на Донбассе и членство в НАТО: Зеленский поговорил с Трюдо

Международное давление на Россию нужно усилить, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации на Донбассе.

трюдо зеленський

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Глава государства рассказал о постоянных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, из-за чего выросли потери среди украинских военных, а также о повышении военной угрозы для Украины со стороны России.

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Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил Джастина Трюдо за сотрудничество в рамках Канадской военной тренировочной миссии UNIFIER и предложил расширить программы тренировок для Вооруженных Сил, в частности увеличить количество канадских военных инструкторов в Украине.

Вместе с тем Владимир Зеленский отметил, что для Украины сейчас важно получить План действий по членству в НАТО. Он надеется, что Канада поддержит такие евроатлантические стремления страны.

Санкции Канады против РФ

Канада является одной из стран, которая постоянно и последовательно поддерживает Украину. Так, в конце марта 2021 года правительство Канады ввело санкции против Российской Федерации за оккупацию территории Крыма и Севастополя.

Тогда под санкции попали четыре предприятия и два человека.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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