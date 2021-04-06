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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Ситуація на Донбасі і членство в НАТО: Зеленський поговорив з Трюдо

Міжнародний тиск на Росію потрібно посилити, щоб запобігти подальшій ескалації ситуації на Донбасі.

трюдо зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Глава держави розповів про постійні порушення режиму припинення вогню на Донбасі, через що зросли втрати серед українських військових, а також про підвищення військової загрози для України з боку Росії.

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Крім того, Володимир Зеленський подякував Джастіну Трюдо за співпрацю в межах Канадської військової тренувальної місії UNIFIER та запропонував розширити програми тренувань для Збройних Сил, зокрема збільшити кількість канадських військових інструкторів в Україні.

Разом з тим Володимир Зеленський наголосив, що для України зараз важливо отримати План дій щодо членства в НАТО. Він сподівається, що Канада підтримає такі євроатлантичні прагнення країни.

Санкції Канади проти РФ

Канада є однією з країн, яка постійно і послідовно підтримує Україну. Так, наприкінці цього року уряд Канади ввів санкції проти Російської Федерації за окупацію території Криму та Севастополя.

Тоді під санкції потрапили чотири підприємства та двоє осіб.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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