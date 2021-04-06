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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Выплата ФЛП по 8 тыс. грн: сколько могут получить помощь и пример заявления

Министерство социальной политики подготовило проект о выплате ФЛП и наемным работникам одноразовой компенсации в размере 8 тыс. грн.

ФОП

Согласно проекту, из бюджета в 2021 году на такие выплаты выделят около 2,9 млрд грн. Следовательно, финансовую помощь могут получить около 362,5 тыс. украинцев.

Перечисление средств осуществляет Минсоцполитики на отдельный счет Пенсионного фонда, открытый в Ощадбанке. Важно, чтобы имя получателя на счету совпадало с именем человека, который оставил заявку. То есть воспользоваться счетом знакомых нельзя — нужно оформить свой собственный.

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Финансовые средства можно получить в местности, где действуют усиленные карантинные ограничения, направленные на сдерживание распостранения коронавируса.

Заявку на выплату денежной помощи нужно подать в течение 30 дней со дня введения усиленных карантинных ограничений.

Выплата ФЛП по 8 тыс. грн: сколько могут получить помощь и пример заявления

Согласно документу, граждане начнут получать финансовые средства через 10 дней после вступления в силу закона Украины О предоставлении помощи застрахованным лицам. Сейчас проект закона №5300 передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Проект постанови КМУ Про додаткові заходи соціальної підтримки застрахованих осіб на період пандемії Covid-… by Юля Захарченко on Scribd

Когда ФЛП получат выплаты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда ФЛП и наемные работники получат единоразовые выплаты от государства.

По его словам, украинцы получат финансовую помощь в размере 8 тыс. в апреле 2021 года. Таким способом государство имеет намерение поддержать бизнес во время действия усиленных карантинных ограничений.

Источник: Федерация профессиональных союзов

Фото: Dreamstime

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