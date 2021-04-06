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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Виплата ФОПам по 8 тис. грн: скільки можуть отримати допомогу та приклад заяви

Міністерство соціальної політики підготувало проект про виплату ФОПам і найманим працівникам одноразової компенсації у розмірі 8 тис. грн.

ФОП

Згідно з проектом, з бюджету у 2021 році на такі виплати виділять близько 2,9 млрд грн. Отже, фінансову допомогу можуть отримати близько 362,5 тис. українців.

Перерахування коштів здійснює Мінсоцполітики на окремий рахунок Пенсійного фонду, відкритий в Ощадбанку. Важливо, щоб ім’я отримувача на рахунку збігалося з іменем людини, яка залишила заявку. Тобто скористатися рахунком знайомих не можна – потрібно оформити свій власний.

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Фінансові кошти можна отримати в місцевості, де діють посилені карантинні обмеження, спрямовані на стримування поширення коронавірусу.

Заявку на виплату грошової допомоги потрібно подати протягом 30 днів з дня введення посилених карантинних обмежень.

Виплата ФОПам по 8 тис. грн: скільки можуть отримати допомогу та приклад заяви

Згідно з документом, громадяни почнуть отримувати фінансові кошти через 10 днів після набрання чинності закону України Про надання допомоги застрахованим особам. Зараз проект закону №5300 передали на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Проект постанови КМУ Про додаткові заходи соціальної підтримки застрахованих осіб на період пандемії Covid-… by Юля Захарченко on Scribd

Коли ФОП отримають виплати

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, коли ФОП і наймані працівники отримають одноразові виплати від держави.

За його словами, українці отримають фінансову допомогу в розмірі 8 тис. у квітні 2021 року. У такий спосіб держава має намір підтримати бізнес під час дії посилених карантинних обмежень.

Джерело: Федерація професійних спілок

Фото: Dreamstime

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