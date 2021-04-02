Кредиты и компенсации — как помогают ФЛП во время карантина

После завершения карантина в Украине предпринимателям нужно больше 9 месяцев, чтобы выйти из убыточного состояния, а развлекательной сфере — около двух лет.

В течение карантина бизнесу нужна поддержка. Поэтому эксперты призывают власти снизить налоги и упростить доступ к кредитам.

С карантина 2020-го и до сих пор закрылись 215 тыс. ФЛП, а безработных стало на 182 тыс. больше.

Чтобы избежать такой ситуации в Ивано-Франковске, на карантинные выплаты предпринимателям из бюджета города хотят выделить 6 млн грн. Примерно 3 тыс. предпринимателей получат помощь по 2 тыс. грн.

Между тем Киев намерен оказывать помощь в размере средней зарплаты. Также столичные власти обещают помочь с кредитами и удешевить наружную рекламу. А еще — бесплатную парковку для всех на ближайшие две недели.

Кроме этого, Союз украинских предпринимателей призывает правительство и местные власти уменьшить админдавление и налоги, а также сделать реальные налоговые каникулы и упростить кредитование.

— Органы местного самоуправления должны уменьшить местные налоги и сборы, а правительство — ввести мораторий на проверки, предоставить большему количеству предпринимателей кредиты 5-7-9, — говорит аналитик Союза украинских предпринимателей Андрей Ерашов.

Читайте Киев вводит бесплатную парковку на время карантина и расширяет льготы для бизнеса

В прошлом году в Украине было три глобальные государственные программы в поддержку бизнеса — компенсация за частичную безработицу, кредиты 5-7-9 и компенсация ФЛП по 8 тыс грн. Однако опрос предпринимателей показал, что половина из них не воспользовались ни одной из программ, потому что не отвечали критериям.

Недавно Рада приняла закон о выплате 8 тыс. грн ФЛП во время карантина.

В то же время органы местного самоуправления имеют возможность делать компенсационные выплаты из местных бюджетов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.