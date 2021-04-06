В 2021 году курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 27,98 грн за $1. Такой прогноз обнародовал Международный валютный фонд.

По сравнению с прогнозами аналитиков, сделанными в октябре 2020 года, показатель улучшился, поскольку тогда он составлял 28,12 грн/$1. В то же время в МВФ прогнозируют, что в течение двух следующих лет доллар в Украине подешевеет.

Так, в 2022-м он может стоить 27,61 грн, а в 2023-м — 27,59. Стабильной в цене американская валюта будет оставаться с 2024 до 2026 года. Аналитики прогнозируют, то в течение этих лет курс доллара в Украине составит 27,75 грн.

Что будет с курсом доллара в апреле

В начале апреля украинцы могли заметить валютные колебания. Но экономист Александр Хмелевский убежден, что, несмотря на такие скачки, в течение месяца не стоит ожидать значительного подорожания американской валюты.

Хотя, если есть свободные средства, то стоит ее все же купить. Каким будет курс доллара в Украине в апреле — читайте на Фактах ICTV.

Источник: МВФ