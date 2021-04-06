PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Яким буде курс долара в Україні протягом п’яти наступних років – прогноз МВФ

У 2021 році курс долара в Україні коливатиметься в межах 27,98 грн за $1. Такий прогноз оприлюднив Міжнародний валютний фонд.

Яким буде курс долара в Україні протягом п’яти наступних років – прогноз МВФ

Порівняно з прогнозами аналітиків, зробленими у жовтні 2020 року, показник покращився, оскільки тоді він становив 28,12 грн/$1. Водночас у МВФ прогнозують, що протягом двох наступних років долар в Україні здешевшає.

Так, у 2022-му він може коштувати 27,61 грн, а у 2023-му – 27,59. Стабільною в ціні американська валюта залишатиметься  з 2024 до 2026 року. Аналітики прогнозують, то протягом цих років курс долара в Україні становитиме 27,75 грн.

Читайте
Яким буде курс долара в Україні на кінець 2021 – прогноз S&P

Що буде з курсом долара у квітні

На початку квітня українці могли помітити валютні коливання. Але економіст Олександр Хмелевський переконаний, що, попри такі стрибки, протягом місяця не варто очікувати значного здорожчання американської валюти.

Хоча, якщо є вільні кошти, то варто її все ж купити. Яким буде курс долара в Україні у квітні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МВФ

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка