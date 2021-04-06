У 2021 році курс долара в Україні коливатиметься в межах 27,98 грн за $1. Такий прогноз оприлюднив Міжнародний валютний фонд.

Порівняно з прогнозами аналітиків, зробленими у жовтні 2020 року, показник покращився, оскільки тоді він становив 28,12 грн/$1. Водночас у МВФ прогнозують, що протягом двох наступних років долар в Україні здешевшає.

Так, у 2022-му він може коштувати 27,61 грн, а у 2023-му – 27,59. Стабільною в ціні американська валюта залишатиметься з 2024 до 2026 року. Аналітики прогнозують, то протягом цих років курс долара в Україні становитиме 27,75 грн.

Що буде з курсом долара у квітні

На початку квітня українці могли помітити валютні коливання. Але економіст Олександр Хмелевський переконаний, що, попри такі стрибки, протягом місяця не варто очікувати значного здорожчання американської валюти.

Хоча, якщо є вільні кошти, то варто її все ж купити. Яким буде курс долара в Україні у квітні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МВФ