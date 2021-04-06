Квітень в Україні почався з валютних коливань. Якщо у перших числах вартість американської валюти залишалася на рівні 27,82-27, 83 грн за $1, то вже з 5 квітня вона різко підскочила.

Так, згідно з курсом Нацбанку, станом на 5 квітня гривня ослабла на 12 копійок, тому офіційний курс долара становив 27,95 грн/$1. А от станом на 6 квітня, згідно з курсом НБУ, долар здешевшав на ще на 2 копійки і тепер його вартість становить 27,93 грн.

А от в обмінниках Києва вартість американської валюти, навпаки, була дещо дешевшою. Так, 5 квітня $1 можна було купити за 27, 78- 27,83 грн. Продавали американську валюту дорожче – 27,81-27,85 грн за $1.

Хоча перед вихідними ситуація була дещо іншою. Долар обмінники Києва купували в середньому за 27,86 – 27,82, а продавали за 27,88-27,92 грн. Тому в обмінниках за вихідні американська валюта, навпаки, здешевшала.

Але до чого в результаті приведуть такі валютні коливання, і чи варто чекати здорожчання долара у квітні – читайте у прогнозі на Фактах ICTV.

Економіст Олександр Хмелевський у коментарі Фактам ICTV говорить, що попри такі стрибки, протягом квітня не варто очікувати значних коливань курсу долара. Експерт пояснює, що наразі Україна має достатні валютні резерви, щоб запобігти зниженню курсу гривні щодо інших валют.

Також Олександр Хмелевський переконаний, що в країні не виникне проблем з обслуговуванням зовнішнього боргу. Адже станом на сьогодні дефіцит зовнішньоторговельного балансу перебуває в межах допустимого.

Водночас намітилася тенденція до відтоку інвестицій. Також скорочуються перекази валюти заробітчанами. Тому все це негативно впливає на курс гривні, – застерігає економіст.

Також експерт зазначає, що ситуація з поширенням коронавірусу та запровадження нового локдауну в багатьох областях теж сприяє зниженню національної валюти. Тому загальною тенденцією все ж буде помірна девальвація гривні.

За словами Олександра Хмелевського, очікується, що протягом квітня курс гривні до долара коливатиметься в межах 27,8-28,5 грн за $1.

Тому, зважаючи на таку ситуацію, експерт радить українцям зберігати свої заощадження в іноземній валюті, зокрема в доларах і євро. Крім того додає: якщо є вільні кошти, які ви не плануєте витрачати в найближчі кілька місяців, то варто її купити.

Що буде з курсом долара до кінця 2021 року

Напередодні аналітики агентства S&P Global Ratings прогнозували, що курс долара в Україні до кінця 2021 року підвищиться до позначки 29,5 грн/$.

Водночас на кінець 2022-го американська валюта зросте до 30 грн, на кінець 2023 року становитиме 30,5 грн і на кінець 2024-го сягне позначки 31 грн.