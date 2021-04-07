В КГГА официально опровергли слухи о продлении локдауна в Киеве до 10 мая, о чем сегодня сообщили ряд СМИ, ссылаясь на источники.

— Я не слышала о таком. У нас еще только два дня локдауна, — заявила в комментарии Фактам ICTV пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева.

В пресс-службе КГГА советуют доверять не слухам, а читать их сайт и каналы в соцсетях, где размещена оперативная и достоверная информация.

— У нас на сайте такой информации (о продлении карантина до 10 мая, — Ред.) не было. Ничего подобного мы не озвучивали, — отметил в комментарии начальник отдела информационного обеспечения и коммуникации КГГА Вадим Носач.

Он также сказал, что в настоящее время нет информации о дате заседания столичной комиссии по ТЭБ и ЧС, поскольку она собирается только тогда, когда есть серьезный рост количества больных коронавирус и увеличение госпитализаций.

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан отметил, что впервые слышит о продлении жесткого карантина.

С 5 апреля в Киеве усилили карантин. В частности, закрылись детсады и школы, учреждения общественного питания работают на вынос, а в транспорт пускают по спецпропускам.

Что известно о карантине в Киеве — читайте на Фактах ICTV.