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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Без паніки: в КМДА спростували чутки щодо продовження локдауну у Києві до 10 травня

У КМДА офіційно спростували чутки про продовження локдауну у Києві до 10 травня, про що сьогодні повідомили кілька ЗМІ, посилаючись на джерела.

Громадський транспорт, коронавірус

– Я не чула про таке. У нас ще тільки два дні локдауну, – заявила у коментарі Фактам ICTV прес-секретар мера Києва Оксана Зінов’єва.

У прес-службі КМДА радять довіряти не чуткам, а читати іхній сайт та канали у соцмережах, де розміщена оперативна і достовірна інформація.

– У нас на сайті такої інформації (щодо продовження карантину до 10 травня, – Ред.) не було. Нічого подібного ми не озвучували, – наголосив у коментарі начальник відділу інформаційного забезпечення та комунікації КМДА Вадим Носач.

Він також сказав, що нині немає інформації щодо дати засідання столичної комісії з ТЕБ і НС, оскільки вона збирається лише тоді, коли є серйозне зростання кількості хворих на коронавірус та збільшення госпіталізацій.

Начальник головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан наголосив, що вперше чує про продовження жорсткого карантину.

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З 5 квітня у Києві посилили карантин. Зокрема, закрилися дитсадки та школи, заклади громадського харчування працюють на винос,  а в транспорт пускають за спецперепустками.

Що відомо про карантин у Києві,читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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