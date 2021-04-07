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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Где в Украине будет больше всего больных Covid-19 — прогноз НАН

В Украине заболеваемость коронавирусом в ближайшие недели будет оставаться на нынешнем уровне.

коронавірус

Такой прогноз дали ученые из Национальной академии наук Украины.

Согласно рассмотренным сценариям, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных будут Днепропетровская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев.

Для Украины в целом получены следующие прогнозные показатели:

  • среднее количество новых инфекций за день на 13.04.21 — 16 209;
  • среднее количество новых летальных случаев за день на 13.04.21 — 412;
  • среднее количество новых инфекций за день на 20.04.21 — 16 351;
  • среднее количество новых летальных случаев за день на 20.04.21 — 442.

Источник: НАН 

Фото: Depositphotos

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