В Украине заболеваемость коронавирусом в ближайшие недели будет оставаться на нынешнем уровне.

Такой прогноз дали ученые из Национальной академии наук Украины.

Согласно рассмотренным сценариям, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных будут Днепропетровская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев.

Для Украины в целом получены следующие прогнозные показатели:

среднее количество новых инфекций за день на 13.04.21 — 16 209;

среднее количество новых летальных случаев за день на 13.04.21 — 412;

среднее количество новых инфекций за день на 20.04.21 — 16 351;

среднее количество новых летальных случаев за день на 20.04.21 — 442.

Источник: НАН