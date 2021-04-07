Де в Україні буде найбільше хворих на Covid-19: прогноз НАН

В Україні захворюваність на коронавірус найближчі тижні залишатиметься на нинішньому рівні.

Такий прогноз дали науковці з Національної академії наук України.

Згідно з розглянутих сценаріїв, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих будуть Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ.

Для України в цілому отримані такі прогнозні показники:

середня кількість нових інфекцій за день на 13.04.21 – 16 209;

середня кількість нових летальних випадків за день на 13.04.21 – 412;

середня кількість нових інфекцій за день на 20.04.21 – 16 351;

середня кількість нових летальних випадків за день на 20.04.21 – 442.

Коронавірус в Україні

В Україні за останню добу зафіксували 15 415 нових випадків коронавірусу. Загалом станом на 7 квітня у країні 1 784 579 випадків.

Госпіталізація знадобилася 5 587 пацієнтам. Від ускладнень, які викликав коронавірус, за останню добу померла 481 людина, загалом – 35 498.

Детальнішу статистику коронавірусу в Україні читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: НАН