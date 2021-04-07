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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Литва предложит НАТО предоставить Украине ПДЧ

Литва хочет предложить странам Альянса предоставить Украине План действий по членству в НАТО.

Литва предложит НАТО предоставить Украине ПДЧ

Об этом рассказал Министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис на пресс-конференции.

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— Я убежден, что мы только начали обсуждать этот вопрос с нашими коллегами из стран Балтии, чтобы НАТО могло повторить свое предложение о предоставлении Украине плана членства, — рассказал Ландсбергис.

По мнению министра, это будет мощным сигналом для России о том, что действия Украины находят поддержку у стран НАТО.

Мнение Ландсбергиса поддержала министр иностранных дел Испании Гонсалес Лая.

Зеленский о ПДЧ

6 апреля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой они обсудили агрессивные действия РФ.

Во время разговора Зеленский отметил, что сейчас для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству в НАТО, ведь это единственный путь к миру на Донбассе.

Источник: BNS

Фото: Depositphotos

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