Президент Володимир Зеленський вважає, що наразі для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в НАТО, адже це єдиний шлях до миру на Донбасі.

Таку думку президент висловив під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який зателефонував Зеленському, щоб висловити занепокоєння діями Росії на Сході України та постійними порушеннями режиму тиші.

– Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ, – заявив президент.

Про розмову Столтенберг розповів у своєму Twitter та зазначив, що НАТО підтримує державний суверенітет України і її територіальну цілісність і, як і раніше, схиляється до тісної співпраці.

I called President @ZelenskyyUa to express serious concern about Russia’s military activities in and around Ukraine & ongoing ceasefire violations. #NATO firmly supports #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We remain committed to our close partnership. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 6, 2021

Зеленський також попросив країни Альянсу звернути особливу увагу на безпеку на Чорному морі і посилювати воєнну присутність.

– Така постійна присутність має стати потужним чинником для стримування Росії, яка продовжує масштабну мілітаризацію регіону та перешкоджає торговельному судноплавству, – зазначив Зеленський.

Ескалація конфлікту на Донбасі

Росія активно нарощує збройні сили поблизу українського кордону.

За словами директора Євразійського центру Атлантичної ради Джона Гербста, РФ активно поширює фейки про те, що Київ готує військовий наступ та обстрілює мирних жителів на окупованих територіях, що може бути підготовкою до нового наступу Кремля.

На думку Гербста, новою ціллю Росії може бути Маріуполь, канал у Херсонській області або введення “миротворців” до окупованих областей на Сході.

Джерело: Офіційне представництво президента