Президент Володимир Зеленський вважає, що наразі для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в НАТО, адже це єдиний шлях до миру на Донбасі.

Таку думку президент висловив під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який зателефонував Зеленському, щоб висловити занепокоєння діями Росії на Сході України та постійними порушеннями режиму тиші.

Про розмову Столтенберг розповів у своєму Twitter та зазначив, що НАТО підтримує державний суверенітет України і її територіальну цілісність і, як і раніше, схиляється до тісної співпраці.

I called President @ZelenskyyUa to express serious concern about Russia’s military activities in and around Ukraine & ongoing ceasefire violations. #NATO firmly supports #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We remain committed to our close partnership.

