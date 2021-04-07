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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Литва запропонує НАТО надати Україні ПДЧ

Литва хоче запропонувати країнам Альянсу надати Україні План дій щодо членства в НАТО.

Литва запропонує НАТО надати Україні ПДЧ

Про це розповів Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс на прес-конференції.

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– Я переконаний, що ми тільки почали обговорювати це питання з нашими колегами з країн Балтії, щоб НАТО могло повторити свою пропозицію про надання Україні плану членства, – розповів Ландсбергіс.

На думку міністра, це буде потужним сигналом для Росії про те, що дії України знаходять підтримку у країн НАТО.

Думку Ландсбергіса підтримала міністр закордонних справ Іспанії Гонсалес Лая.

Зеленський про ПДЧ

6 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, у ході якої вони обговорили агресивні дії РФ.

Під час розмови Зеленський зазначив, що наразі для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в НАТО, адже це єдиний шлях до миру на Донбасі.

Джерело: BNS

Фото: Depositphotos

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