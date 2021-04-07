Литва хоче запропонувати країнам Альянсу надати Україні План дій щодо членства в НАТО.
Про це розповів Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс на прес-конференції.
– Я переконаний, що ми тільки почали обговорювати це питання з нашими колегами з країн Балтії, щоб НАТО могло повторити свою пропозицію про надання Україні плану членства, – розповів Ландсбергіс.
На думку міністра, це буде потужним сигналом для Росії про те, що дії України знаходять підтримку у країн НАТО.
Думку Ландсбергіса підтримала міністр закордонних справ Іспанії Гонсалес Лая.
Зеленський про ПДЧ
6 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, у ході якої вони обговорили агресивні дії РФ.
Під час розмови Зеленський зазначив, що наразі для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в НАТО, адже це єдиний шлях до миру на Донбасі.
Джерело: BNS