В 2021 году Украина примет участие в семи учениях НАТО по пятой статье Вашингтонского договора о Коллективной обороне.

В этом году Украина присоединится к таким учениям Альянса — Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter и Steadfast Leda.

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Об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Таран и добавил, что в условиях российской агрессии принцип “один за всех и все за одного” приобретает особое значение.

— Украинские военные славятся как профессиональные, находчивые и смелые, среди коллег из Альянса. Это признание трансформировалось в доверие и готовность привлекать украинцев к отработке коллективной обороны, которая для НАТО заключается в том, что нападение на любую из стран-членов рассматривается как нападение на всех, — рассказал министр.

Украина в НАТО

7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис предложил странам НАТО предоставить Украине План действий по членству в Альянсе.

Ландсбергис убежден, что этот шаг станет определенным сигналом для России о том, что НАТО поддерживает и одобряет действия Украины.

Мнение Ландсбергиса также поддержала министр иностранных дел Испании Гонсалес Лая.