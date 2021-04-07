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Факти / Україна
Софія Зінов'єва |

Один за всіх і всі за одного: Україна долучиться до семи навчань НАТО у 2021

У 2021 році Україна візьме участь у семи навчаннях НАТО за п’ятою статтею Вашингтонського договору про Колективну оборону.

Один за всіх і всі за одного: Україна долучиться до семи навчань НАТО у 2021

Цьогоріч Україна долучиться до таких навчань Альянсу – Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter та Steadfast Leda.

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Про це розповів міністр оборони України Андрій Таран та додав, що в умовах російської агресії принцип “один за всіх і всі за одного” набуває особливого значення.

— Українські військові зажили доброї слави професійних, метких та сміливих, серед колег з Альянсу. Це визнання трансформувалося у довіру та готовність долучати українців до відпрацювання колективної оборони, яка для НАТО полягає в тому, що напад на будь-яку з держав-членів Альянсу розглядається як напад на усіх, — розповів міністр.

Україна в НАТО

7 квітня міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс запропонував країнам НАТО надати Україні План дій щодо членства в Альянсі.

Ландсбергіс переконаний, що цей крок стане певним сигналом для Росії про те, що НАТО підтримує і схвалює дії України.

Думку Ландсбергіса також підтримала міністр закордонних справ Іспанії Гонсалес Лая.

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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